Поскольку на сегодня никто в мире не сомневается, кто агрессор, а кто жертва.

Россия не решится на обстрел украинских территорий со своей стороны границы, как это было в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, отвечая на вопрос, может ли РФ атаковать прилегающие к ее границы украинские территории.

"Разница между 2014-м и 22-м годами в том, что уже никто не имеет, как мне кажется, вопросов - и среди стран, и среди лидеров - кто является агрессором, и кто является жертвой. На сегодня ведется разведка, у наших союзников США и Великобритании есть возможности мониторить фиксации, что происходит на границе", - сказала она.

"Так что так, как было в 2014 году, не будет. Ничего скрыть не удастся. И преступления против гражданского населения тоже", - подчеркнула Верещук.

Также Верещук добавила, что теперь ни у кого не будет сомнения, кто начал обстрел, если все же Россия к нему удастся, и это является сдерживающим фактором.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

Вчера, 17 февраля, российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, за полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубивка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.

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