Президент подчеркнул, что сегодня слова "гуманитарная катастрофа" стали синонимом к словам "Российская Федерация".

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от партнеров новых санкций против России уже сегодня.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"За минувшую ночь и утро оккупанты провели демилитаризацию" водопровода в Чернигове. Город остался без воды. Делаем все, чтобы восстановить водоснабжение из - за постоянных обстрелов в частях Сумской, Киевской, Донецкой областей нет электричества, есть проблемы с теплом, нет газа, воды-это гуманитарная катастрофа. Гуманитарная катастрофа - это два слова, которые стали полноценным синонимом других двух слов - Российская Федерация", - отметил президент.

Он напомнил, что ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом, детский сад в Днепре.

"За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области, продолжали пытать мариупольцев, харьковчан, обстреляли ракетами Луцк, Ивано-Франковск", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что если это продолжается, то значит, что санкционным пакетов недостаточно.

"И я ожидаю, мы над этим работаем, уже сегодня новым санкционным решений от наших партнеров. Россия должна платить за эту страшную войну, платить, ежедневно", - подчеркнул он.

Как ранее уже сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что мы освободим нашу землю, ибо мы уже достигли стратегического перелома.

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