В парламентском рейтинге лидером является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,7% украинцев.

Лидером электоральных симпатий украинцев в парламентском рейтинге является партия «Слуга народа» - более 25% поддержки среди украинцев, которые готовы голосовать и определились с выбором.

Читайте такжеЗеленский лидирует: опубликован свежий рейтинг доверия украинцев к политикам

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в конце августа – начале сентября.

Рейтинг политических партий в Украине

«В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 25,7% среди тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании», - говорится в результатах опроса.

За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» готовы проголосовать 16,7%, партию «Европейская солидарность» - 15,6%, партию «Батькивщина» - 9,4%.

6% опрошенных поддержали бы Радикальную партии; 4,3% - партию «Голос»; 4,0% - партию «Сила и честь». Рейтинг других политических сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 14%.

Как проводился опрос

Опрос проводился 29 августа – 3 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10000 респондентов.

Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,0%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров