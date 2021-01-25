Глава Верховной Рады отмечает, что на текущей неделе в парламенте будет рассматриваться законопроект о Бюро экономической безопасности.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что вокруг законопроекта о Службе безопасности Украины есть много дискуссий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что представители СБУ звонят депутатам, чтобы они либо не присутствовали на заседании, когда будет рассматриваться законопроект, либо не голосовали за него, Разумков сказал: "Мне не звонили".

При этом он добавил, что, действительно, есть "много дискуссий вокруг этого законопроекта".

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Разумков отметил, что не все народные депутаты готовы его поддержать.

В то же время председатель ВР подчеркнул, что принятие закона о СБУ необходимо, поскольку не только партия "Слуга народа", но и другие политические силы "в свое время говорили, что надо лишить силовые структуры несвойственных им функций".

Разумков отметил, что связанным с законопроектом о СБУ является один законопроект о Бюро экономической безопасности, и напомнил, что он будет рассматриваться на текущей неделе.

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Законопроектом "О внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ" (регистрационный номер 3196-Д) разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ.

Также в проекте предлагается исключить СБУ из закона "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью".

Существенно ограничивается правоохранительная функция Службы безопасности путем постепенной (до 2024 года) передачи функции досудебного расследования в Государственное бюро расследований.

В законопроекте речь идет об оптимизации организационно-штатной структуры СБУ. В частности, в нем предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности Службы, определены новые стандарты социальных гарантий ее сотрудникам и их денежного обеспечения, увеличение которого до предусмотренного в проекте уровня планируется осуществить поэтапно.

Также предусмотрена частичная демилитаризация СБУ с переходом на специальные звания.

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Автор: Надя Пришляк