Экс-спикер Рады сказал, что никогда не плыл по течению.

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, как изменились принципы в "Слуге народа".

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании парламента во время рассмотрения вопроса об его отставке с должности председателя ВР, Разумков отметил, что когда нынешние депутаты шли к власти, то у них горели глаза желанием к изменениям, а в обществе были надежды на лучшее.

По его словам, сейчас это изменилось. Также, добавил он, изменились принципы, с которыми шла партия к власти.

Разумков подчеркнул, что принцип демократии стал принципом власти большинства, принцип верховенства права и законности изменился на принцип политической целесообразности.

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Он считает, что принцип права на собственную позицию и свободу слова изменен на принцип "кто не с нами – тот против нас, "закон один для всех изменился на принцип "друзьям все, а врагам – закон", а принцип, что офшоры для власти, – позор, стал принципом – "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть".

Разумков подчеркнул, что он не менял свои принципы и ценности. По его словам, было очень много грязи, но "я никогда не плыл по течению – в 2019 этого не делал и сегодня этого делать не буду". Он отметил, что ни одна должность "не стоит самоуважения, достоинства, а главное не стоит доверия людей".

Напомним, 7 октября Верховная Рада проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя парламента.

За отзыв Разумкова с должности спикера парламента проголосовали 284 нардепа.

Из фракции "Слуга народа" "за" проголосовали 215 народных депутатов из группы "Довира" – 18, из группы "За будущее" – 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" – 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь".

После голосования Разумков вышел из сессионного зала.

Автор: Надя Пришляк