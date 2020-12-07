Теперь документ должен подписать президент.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).

Читайте такжеПредседатель НАПК призвал президента ветировать закон об ответственности за недостоверное декларированиеОб этом говорится в карточке закона на сайте парламента. Закон был возвращен с подписью председателя ВР сегодня, 7 декабря.

Также сегодня же был направлен на подпись президенту.

Закон об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).

Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации".

Статьей устанавливается, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом "О предупреждении коррупции», если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если они отличаются от достоверных на сумму более 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также Уголовный кодекс дополняется статьей 366-3 "Непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Согласно ее положениям, умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции", - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В Уголовном процессуальном кодексе Украины, в частности, устанавливается, что Высшему антикоррупционному суду подсудны уголовные производства относительно коррупционных уголовных преступлений, предусмотренных двумя этими статьями.

Досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных этими статьями, осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

аконом также вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в закон "О предотвращении коррупции".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: Татьяна Поляковская