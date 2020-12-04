Кроме того, замечает он, необходимо было создать "жесткое давление на тех людей, которые не хотят, или будут манипулировать, чтобы не декларироваться".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что принципиальным было вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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Отвечая на вопрос, почему в принятом сегодня законе об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации речь не идет о заключении за недостоверные сведения в декларациях, и поддерживает ли такую ​​норму спикер, он заметил: "Я лично поддерживал".

Разумков напомнил о законопроекте о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины (№4304), одним из авторов которого он был.

"Он восстанавливал (статью - УНИАН) 366-прим. В полном объеме. В том числе, и с так называемым лишением свободы. Но когда начала работать рабочая группа и нарабатывать этот законопроект, то некоторые политические силы занимали более радикальную позицию... Кто-то занимал менее радикальную позицию. И мы видели, что мы увязаем в этом процессе. Еще раз повторяю: для нас было принципиально вернуть уголовную ответственность. И это также было предметом компромисса. Мы это сделали, мы вернули", - отметил председатель ВР.

Кроме того, добавил он, необходимо создать "жесткое давление на тех людей, которые не хотят, или будут манипулировать, чтобы не декларироваться".

"Уголовная ответственность и ограничение свободы также являются довольно серьезным аргументом для того, чтобы этого не делать", - сказал Разумков.

В то же время, он напомнил о статье об ответственности за незаконное обогащение. "Если вы спросите мое личное мнение, я бы, может, даже снизил те планки, которые там предусмотрены. Потому что, если ты украл, то ты должен сесть. Далее мы можем с вами рассуждать, насколько, за какую сумму, и в этом ничего плохого нет. Я думаю, что это будет как раз действенным механизмом давления на людей, которые действительно приходят к власти для того, чтобы немного себе заработать на карман", - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Возвращение уголовной ответственности за ложь в декларациях

Сегодня, 4 декабря, Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установление ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).

Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации".

Статьей устанавливается, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом "О предотвращении коррупции», если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. не облагаемых налогомминимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную законом "О предотвращении коррупции», если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, - наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также Уголовный кодекс дополняется статьей 366-3 "Непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Согласно ее положениям, умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции", - наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В Уголовном процесуальном кодексе Украины, в частности, устанавливается, что Высшему антикоррупционному суду подсудны уголовные производства о коррупционных уголовных преступлениях, предусмотренных двумя этими статьями.

Досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных этими статьями, осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Законом также вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и в закон "О предотвращении коррупции".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: Татьяна Поляковская