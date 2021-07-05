Закон, если его примет президент Украины, будет действовать на период каратина.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон об отмене на период карантина штрафов за нарушение порядка въезда/выезда из ОРДЛО, если такие административные правонарушения наступили по причинам гуманитарного характера.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Речь идет о законе о внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее (рег. №5478).

Согласно закону, к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда/выезда, не применяется административная ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, которые определены Кабинетом министров Украины.

Читайте такжеБолее половины украинцев не одобряют действия Зеленского - опросК основаниям гуманитарного характера относятся: возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь или смерть близких родственников, необходимость обеспечения лекарственными средствами или прохождения лечения, принятие наследства, пересечение КПВВ с целью посещения учебного заведения для обучения, выезд с временно оккупированной территории на постоянное или временное проживание в другом государстве.

Теперь закон направлен на подпись президенту Украины.

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Автор: Татьяна Поляковская