Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

Спикер надеется, что выборы удастся провести этой осенью.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о вероятности отсрочки проведения местных выборов.

"Местные выборы предусмотрены Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу. Будем надеяться, что мы не будем следовать негативному сценарию, у нас будет все хорошо и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года", - отметил председатель ВР.

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Так, подытожил он, все, в том числе правительство и парламент, должны к этому готовиться.

Как сообщал УНИАН, 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

Депутаты предложили определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

6 июня президент сообщил, что праймериз пройдет в два этапа. По его словам, кандидаты должны продемонстрировать программу - "что они собираются делать с Киевом". На втором этапе партия изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, которая будет иметь больше шансов на победу на выборах мэра Киева.

9 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в праймериз партии "Слуга народа" на выборах городского головы Киева будут участвовать народные депутаты Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов должны состояться 25 октября.

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