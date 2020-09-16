По мнению Давида Арахамии, необходимо держать баланс относительно реакции на "выходки" народных депутатов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает возможность раскола монобольшинства.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Арахамии задали вопрос, может ли монобольшинство развалиться, на что он ответил, что "такие сценарии есть, и они прорабатываются".

"Нельзя игнорировать этот факт с одной стороны. С другой стороны, мы же, в определенной степени, на политической растяжке", - сказал Арахамия.

По его мнению, необходимо держать баланс относительно реакции на "выходки" народных депутатов.

"Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: "Давайте выгоним его из фракции". Для меня же народный депутат - это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли", - сказал Арахамия.

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Раскол монобольшинства: что говорили ранее

В июне глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что монобольшинство в парламенте есть и нет никаких оснований для её роспуска.

В начале июля Арахамия заявил, что вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную Раду, составляет меньше 1%.

13 сентября Разумков спрогнозировал, что в ближайшее время серьезных перестановок в правительстве не будет, а оснований для роспуска Верховной Рады нет.

Возможность отставки Кабмина

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 1 сентября заявил, что пока нет никаких инициатив по отставке Кабинета министров уже этой осенью.

Первый замглавы ВР Руслан Стефанчук отметил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Кадровые решения будут приниматься после того, как Кабмин предложит Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что, по некоторой информации, министр экономики Игорь Петрашко "уже собирает свои вещи".

Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020 года, сменив на этом посту Алексея Гончарука.

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Автор: УНИАН