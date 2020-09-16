Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускает возможность раскола монобольшинства.
Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".
Арахамии задали вопрос, может ли монобольшинство развалиться, на что он ответил, что "такие сценарии есть, и они прорабатываются".
"Нельзя игнорировать этот факт с одной стороны. С другой стороны, мы же, в определенной степени, на политической растяжке", - сказал Арахамия.
По его мнению, необходимо держать баланс относительно реакции на "выходки" народных депутатов.
"Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: "Давайте выгоним его из фракции". Для меня же народный депутат - это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли", - сказал Арахамия.
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Раскол монобольшинства: что говорили ранее
В июне глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что монобольшинство в парламенте есть и нет никаких оснований для её роспуска.
В начале июля Арахамия заявил, что вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную Раду, составляет меньше 1%.
13 сентября Разумков спрогнозировал, что в ближайшее время серьезных перестановок в правительстве не будет, а оснований для роспуска Верховной Рады нет.
Возможность отставки Кабмина
- Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 1 сентября заявил, что пока нет никаких инициатив по отставке Кабинета министров уже этой осенью.
- Первый замглавы ВР Руслан Стефанчук отметил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Кадровые решения будут приниматься после того, как Кабмин предложит Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.
- Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что, по некоторой информации, министр экономики Игорь Петрашко "уже собирает свои вещи".
- Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020 года, сменив на этом посту Алексея Гончарука.
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