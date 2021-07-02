Верховная Рада поддержала законопроекты, которые позволят перевести сферу градостроительства в цифровизированную, контролируемую, публичную и законную плоскость.

Об этом сообщила народный депутат и глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

Речь идет о законопроектах №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" и №5656 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности". 1 июля их поддержали 309 и 325 нардепов, соответственно.

Первый документ является главным, второй - дополнительным, ведь он уточняет некоторые бюджетные нюансы будущих изменений, объяснила Шуляк.

"Соавторами этих законопроектов выступили 140 и 147 депутатов, что свидетельствует о большой поддержке реформы. Это и неудивительно, ведь законопроект №5655 позволит перевести строительный рынок на качественно новый уровень, а также ускорить реализацию президентской программы "Большая стройка", - заявила народный депутат.

Цель законопроекта №5655 - внедрение изменений в работе на строительном рынке. Отныне государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет происходить исключительно через электронную систему, в которой заказчик сможет самостоятельно зарегистрировать такое право лишь при условии, что необходимые для регистрации документы уже занесены в е-системы или соответствующие реестры.

Законопроектом также предусматривается, что в процесс регистрации прав на начало строительства вводятся нотариусы и государственные регистраторы прав на недвижимое имущество. Проектную документацию же на соответствие государственным строительным нормам и иным требованиям законодательства будут проверять исключительно специализированные экспертные организации, которые будут нести повышенную ответственность.

В планах на июль – разработка и регистрация третьего законопроекта реформы, регулирующего ответственность в сфере градостроительства.

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Автор: Иван Бойко