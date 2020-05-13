Рада отказалась предоставить нацгвардейцам право составлять админпротоколы и проводить личный досмотр

"За" соответствующий законопроект проголосовали лишь 179 народных депутатов.

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины» (№ 3105).

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Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку решения проголосовали только 179 народных депутатов.

ВР не поддержала решение о направлении законопроекта на подготовку к повторному первому чтению и на доработку субъекту внесения, поэтому законопроект отклонен.

Законопроектом предлагалось усилить правоохранительные функции Национальной гвардии, а именно - о составлении протоколов об административных правонарушениях, предоставлении права проводить личный досмотр, досмотр вещей.

Законопроектом предусматривалось, что административное задержание проводиться должностными лицами Нацгвардии - при совершении мелкого хулиганства, нарушении порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершении злостного неповиновения законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, а также военнослужащего или оскорблении их, публичных призывах к невыполнению требований полицейского, правил оборота наркотических средств или психотропних веществ, при распитии спиртных напитков в общественных местах или появлении в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную мораль.

Предполагалось, что должностное лицо Нацгвардии вправе изъять георгиевскую (гвардейскую) ленту или ее изображение, наградное, огнестрельное охотничье, пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета пули свыше 100 м в секунду, холодное оружие, устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, боеприпасы, специальные средства самообороны, карты, рулетку, «наперсток» и другие предметы, которые используются при азартных играх и гадании. Должностное лицо Национальной гвардии Украины вправе провести личный досмотр и досмотр вещей нарушителя.

Военнослужащие Нацгвардии имели бы право формировать (заполнять) и пользоваться реестрами и базами (банками) данных Министерства внутренних дел в порядке и на основаниях, определенных Министерством внутренних дел; передавать материалы об административных правонарушениях на рассмотрение уполномоченных органов исполнительной власти или судов; задерживать, доставлять и/или передавать органам Национальной полиции (полицейским), правоохранительным органам лиц, нарушивших установленный пропускной режим или совершивших нападение на военные объекты Национальной гвардии, а также на охраняемые объекты; применять технические приборы и технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средства фото- и киносъемки, видеозаписи, в порядке, определенном нормативными правовыми актами МВД.

Ранее сообщалось, что МВД планирует протестировать на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев в ведомственных учреждениях.