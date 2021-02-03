Также предусматривается рассмотрение проекта постановления о введении электронного реестра листков нетрудоспособности.

Сегодня депутаты Верховной Рады планируют поддержать законопроект об увеличении административной ответственности за домашнее насилие.

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня на сегодня проекты постановления о мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности, а также О Национальном плане вакцинации населения Украины от COVID-19.

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Планируется также рассмотрение в первом чтении законопроектов, в частности, по поддержке развития отечественных отраслей недропользования, по Генеральной схемы планирования территории Украины, а также о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения, относительно регулирования хозяйственной деятельности с озоноруйнівними веществами и фторованими парниковыми газами.

Также предусматривается рассмотрение во втором чтении законопроектов по усилению ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров и в отношении частных домашних рабочих и местного персонала иностранных диппредставительств.

Заседание Рады: трансляция

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Автор: Надя Пришляк