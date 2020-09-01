Спикер отметил, что первый год работы текущего созыва был непростым и в дальнейшем перед парламентом также будет стоять множество вызовов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал три главных вызова для парламента на текущей сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в своем выступлении с трибуны Рады по случаю открытия 4-й сессии.

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Спикер отметил, что первый год работы текущего созыва был непростым и в дальнейшем перед парламентом также будет стоять множество вызовов.

"Перед нами будут стоять важные вопросы и в дальнейшем. Пожалуй, три главных, которые сейчас можно определить, - это вторая волна коронавируса... Другой вопрос, который также тянется и связан с первым, - это глобальный экономический кризис. У нас с вами на этой сессии будет большой вызов - это государственный бюджет Украины на 2021 год", - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что парламент и правительство своевременно сделают все зависящее от них для принятия бюджета.

"Третий вопрос, который также будет серьезным вызовом для Верховной Рады 9-го созыва в этой сессии, - это местные выборы. И я сейчас говорю не о том законодательстве, которое мы должны принять, и о тех изменениях, которые еще необходимо будет сделать, я говорю о политике. Верховная Рада всегда была, есть и будет политическим органом. Всегда при принятии решений будет политический аспект. Но мне бы очень хотелось, чтобы даже во время избирательной кампании все хорошо понимали, что выборы проходят, а уважение людей будет оставаться или не будет оставаться с нами", - отметил Разумков.

Так, он подчеркнул, что государственная позиция должна превалировать над вопросом рейтингов.

"Будет много еще задач, которые будут стоять перед нами. И согласно тому плану работ, который был утвержден Верховной Радой в прошлой сессии. Я понимаю, что коронавирус, другие вызовы, которые стоят перед государством, будут нам мешать в полном объеме его выполнить. И в первую очередь, это будет связано со временем... Но я уверен, что мы сделаем максимально возможное, чтобы все это рассмотреть и по возможности принять", - подчеркнул спикер.

Разумков также добавил, что за год работы этой Верховной Рады она смогла принять почти 150 законов конституционным большинством.

Открытие 4-й сессии Верховной Рады: чем сегодня будут заниматься нардепы

Сегодня, 1 сентября открылась четвертая сессия Верховной Рады 9-го созыва.

Народные депутаты 1 сентября рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законы о создании военно-гражданских администраций, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ликвидации районных государственных администраций в связи с созданием (ликвидацией) районов.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно уточнения отдельных избирательных процедур.

Также будет рассмотрен проект постановления о повестке дня четвертой сессии ВР и проект закона о внесении изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц.

Депутаты также должны рассмотреть проект закона Об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.

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Автор: Таня Поляковская