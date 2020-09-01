Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал три главных вызова для парламента на текущей сессии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в своем выступлении с трибуны Рады по случаю открытия 4-й сессии.
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Спикер отметил, что первый год работы текущего созыва был непростым и в дальнейшем перед парламентом также будет стоять множество вызовов.
"Перед нами будут стоять важные вопросы и в дальнейшем. Пожалуй, три главных, которые сейчас можно определить, - это вторая волна коронавируса... Другой вопрос, который также тянется и связан с первым, - это глобальный экономический кризис. У нас с вами на этой сессии будет большой вызов - это государственный бюджет Украины на 2021 год", - сказал Разумков.
Он выразил надежду, что парламент и правительство своевременно сделают все зависящее от них для принятия бюджета.
"Третий вопрос, который также будет серьезным вызовом для Верховной Рады 9-го созыва в этой сессии, - это местные выборы. И я сейчас говорю не о том законодательстве, которое мы должны принять, и о тех изменениях, которые еще необходимо будет сделать, я говорю о политике. Верховная Рада всегда была, есть и будет политическим органом. Всегда при принятии решений будет политический аспект. Но мне бы очень хотелось, чтобы даже во время избирательной кампании все хорошо понимали, что выборы проходят, а уважение людей будет оставаться или не будет оставаться с нами", - отметил Разумков.
Так, он подчеркнул, что государственная позиция должна превалировать над вопросом рейтингов.
"Будет много еще задач, которые будут стоять перед нами. И согласно тому плану работ, который был утвержден Верховной Радой в прошлой сессии. Я понимаю, что коронавирус, другие вызовы, которые стоят перед государством, будут нам мешать в полном объеме его выполнить. И в первую очередь, это будет связано со временем... Но я уверен, что мы сделаем максимально возможное, чтобы все это рассмотреть и по возможности принять", - подчеркнул спикер.
Разумков также добавил, что за год работы этой Верховной Рады она смогла принять почти 150 законов конституционным большинством.
Открытие 4-й сессии Верховной Рады: чем сегодня будут заниматься нардепы
- Сегодня, 1 сентября открылась четвертая сессия Верховной Рады 9-го созыва.
- Народные депутаты 1 сентября рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законы о создании военно-гражданских администраций, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ликвидации районных государственных администраций в связи с созданием (ликвидацией) районов.
- Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно уточнения отдельных избирательных процедур.
- Также будет рассмотрен проект постановления о повестке дня четвертой сессии ВР и проект закона о внесении изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц.
- Депутаты также должны рассмотреть проект закона Об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине.
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