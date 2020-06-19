Рабинович и Левочкин возглавили предвыборный штаб ОПЗЖ на местных выборах

Участники сегодняшнего совещания сформировали предвыборный штаб.

В пятницу, 19 июня, в Киеве прошло совещание руководителей политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ». Его участники приняли единогласное решение: политическая сила, все ее региональные организации примут самое активное участие в местных выборах, проведение которых запланировано на 25 октября 2020 года, и "рассчитывают на победу в большинстве областей и городов Украины".

Как сообщает пресс-служба политсилы, участники совещания сформировали предвыборный штаб – его возглавили сопредседатель партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович и председатель исполкома ОПЗЖ Сергей Левочкин. В этот же день прошло и первое общенациональное совещание руководителей избирательных штабов на предстоящих местных выборах.

В совещании приняли участие сопредседатели партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель политического и стратегического совета партии Виктор Медведчук, председатель исполкома партии Сергей Левочкин и более 50 руководителей местных штабов партии со всех регионов Украины.

«Мы видим сегодня катастрофическую кризисную ситуацию в стране и регионах, неспособность власти решать насущные проблемы страны и общества, мы видим тяжелую жизнь и недовольство людей. Власть не справляется с вызовами, стоящими сегодня перед страной: нет мира, растут тарифы, ухудшается социальное положение людей – страна все глубже погружается в социальный и экономический кризис», – говорится в принятом на совещании заявлении ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, опубликованном на официальном сайте политсилы.

«Изменить этот пагубный курс, вернуть реальную власть местному самоуправлению – такой мы видим свою задачу. Вернуть в Украину мир, объединить страну и обеспечить людям достойную жизнь – ОПЗЖ готова и может. У партии есть для этого четкая антикризисная программа, а главное – люди, которые не боятся, умеют работать, готовы взять на себя ответственность за развитие каждого региона Украины», – говорится в заявлении.

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