Путин в разговоре с Меркель опять навязывал "прямой диалог" Украины с наемниками РФ

Собеседники продолжили обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования ситуации на востоке Украины.

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о «целесообразности» «прямого диалога» Украины с российскими коллаборационистами на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, телефонная беседа глав двух государств состоялась сегодня по инициативе немецкой стороны.

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В частности, в релизе заявлено, что собеседники продолжили обмен мнениями о положении дел в контексте урегулирования ситуации на Донбассе.

«Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в Контактной группе и в «нормандском формате». Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер», - говорится в сообщении.

Также Меркель и Путин условились о дальнейших контактах.

Как сообщал УНИАН, 5 мая состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Меркель.

По информации пресс-службы Офиса президента, во время разговора с Зеленским Меркель заявила о поддержке инициированных Украиной изменений в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Глава Украинского государства также проинформировал канцлера ФРГ о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив проблемы, которые требуют усиленного внимания со стороны международных партнеров.

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