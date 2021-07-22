Михаил Ганницкий

Соглашение, достигнутое США с Российской Федерацией (давайте называть вещи своими именами) и Германией по достройке и запуску "Северного потока-2" для Украины – именно то, что языком дипломатии именуют "геополитической катастрофой".

Дело здесь не только в утере нашей страной пары миллиардов долларов выручки за транзит газа (которые внутри отечественной экономики мультиплицируются в минимум 10 миллиардов долларов ВВП), ведь даже с экономической точки зрения это – лишь верхушка айсберга поджидающих нас энергетических и социальных проблем (от грядущих бесполезности наших подземных газовых хранилищ и нерентабельности газоконденсатных месторождений до массовых сокращений персонала ГТС и малоприятной экологической ситуации с закопанными в землю тысячами километров ржавеющих стальных труб). Куда хуже – что ряд европейских партнеров, не будучи заинтересованными в сохранении стабильного транзита энергоносителей через нашу территорию, окончательно охладеют к самой идее санкций против РФ за любые злодеяния Кремля – будь то аннексия Крыма, оккупация ОРДЛО или потенциальное полномасштабное вторжение российской орды в Украину.

Никто в Украине – ни власть, ни оппозиция – ничего реально эффективного не предприняли, чтобы избежать этого внешнеполитического провала

Никто в Украине – ни власть, ни оппозиция – ничего реально эффективного не предприняли, чтобы избежать этого внешнеполитического провала. Вся вертикаль власти сдержанно молчала, рассчитывая на встречу президента Украина с хозяином Белого дома, вся оппозиция осторожно наблюдала (и продолжает делать вид, что ничего не происходит), опасаясь испортить отношения с заокеанскими друзьями (связи с которыми нашим оппозиционерам нужны не столько для блага Украины, сколько для предстоящей активной фазы борьбы за власть в Украине).

Можно ли было сорвать этот "пакт Молотова-Риббентропа" образца 21 века? Да, для этого последний год необходимо было вести работу с оппозиционными партиями и политиками в европейских странах-бенефициарах СП-2, с республиканцами в конгрессе и сенате США, нанимать профессиональных американских лоббистов в противовес тем, которых ангажировал "Газпром"; нужно было, вместо ожидания бесполезной встречи с Байденом в период политических отпусков, создавать условия, в которых дяде Сэму было бы некомфортно договариваться с уходящей в отставку железной Фрау о свободной торговле с кремлевскими мясниками. Ничего из этого сделано не было, и сейчас уже предпринимать что-либо бесполезно (совместные заявления министров иностранных дел теперь – что мертвому припарка). Поезд ушел.

Подачка в виде обещания призрачных инвестиций на производство водорода и модернизацию украинской ГТС под его транспортировку выглядит полноценным издевательством

Жалкая подачка в виде обещания призрачных инвестиций на производство водорода и модернизацию украинской ГТС под его транспортировку выглядит полноценным издевательством, даже не в контексте реалистичности подобного проекта, а, учитывая, что Украина – страна с дефицитом питьевой воды (а вода необходима для выработки того самого водорода) и производит львиную долю нужного для выработки водорода электричества на грязных тепловых электростанциях (то есть, генерировать водород в качестве чистого топлива для ЕС мы будем, сжигая на своей территории топливо грязное и загрязняя свой собственный воздух).

Проще говоря – "партнеры", на которых так уповал весь украинский политикум, даже не пытаются делать хорошую мину при плохой (для нас) игре в real politic.

…Но не спешите этих партнеров винить: в своих трудностях, как всегда, виноваты мы сами. С момента изгнания межигорского царька именно мы ничего стоящего не сделали для достижения внешнеполитической субъектности и перехода в разряд сильных игроков на мировой шахматной доске. И продолжаем ничего не делать, ожидая то момента, когда труп врага проплывет по реке рядом с сидящими на берегу в расслабленном самолюбовании нами, то прихода доброго дяди Обамы/Трампа/Байдена/Джонсона, который все сделает вместо нас и за нас – порешает наши проблемы, даже (желательно) ценой собственных интересов. От этой инфантильности Украины коллективный Запад уже банально устал.

С неизбежным надо смириться, но, даже смирившись, нельзя просто перевернуть страницу и рассчитывать, что жизнь будет продолжаться в привычном ключе – только уже без какой-то там ГТС. История, как известно, повторяется – на заре нашей независимости западные партнеры склонили украинскую власть к отказу от претензий на обладание ядерным оружием простыми угрозами о том, что просто позволят российским войскам зайти на нашу территорию и забрать это оружие (первый президент Украины Кравчук предпочитает вспоминать об этом в более дипломатичной формулировке, предполагающей, что "мы бы тогда оказались в полной изоляции").

История, как известно, повторяется – на заре нашей независимости западные партнеры склонили украинскую власть к отказу от претензий на обладание ядерным оружием

…Если продолжать делать вид, что все в порядке, и нужно просто двигаться дальше – кто-то, рано или поздно, может прямо сказать "друзьям" из Киева: пора бы уже вам в одностороннем порядке выполнять Минск-2, иначе, мы просто позволим русским зайти и заставить вас его выполнить.

И, чтобы не предаваться в будущем мучительным размышлениям о том, какими эвфемизмами лучше перефразировать (в духе Кравчука) эту, сколь мрачную, столь же и реалистичную историю, нынешнему рулевому Украины стоит уже сейчас сконцентрироваться на том, чтобы этого избежать. Некоторые действенные методы и инструменты, необходимые для предотвращения, увы, весьма возможной ситуации перечислены несколькими абзацами выше. Начинать только нужно прямо сейчас, сегодня.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН

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