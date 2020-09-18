Министр предостерег РФ от дестабилизирующих шагов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерегает Россию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дестабилизации ситуации в регионе.

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Как говорится на сайте МИД, об этом Кулеба сказал во время срочных дебатов по ситуации в Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека.

Министр отметил позиции Украины относительно абсолютной недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси, отдельно обратив внимание на действия России.

«Мы предостерегаем Российскую Федерацию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом», - подчеркнул Кулеба.

Также он отметил важность отслеживания ситуации в Беларуси с привлечением международных правозащитных механизмов и призвал верховного комиссара ООН по правам человека и специальные процедуры Совета по правам человека ООН своевременно и всесторонне продолжать такой мониторинг, а также призвал официальный Минск к конструктивному взаимодействию с упомянутыми институтами.

Министр отметил, что стремления белорусского общества связаны исключительно с реализацией фундаментальных демократических свобод, а насильственная реакция властей страны на этот мирный запрос не отвечает универсальным обязательствам государств по защите прав человека.

«Белорусское общество ставит единственную цель - защитить свой выбор и право на свободное волеизъявление. Это истинное и неотъемлемое стремление, что вытекает из ценности человеческого достоинства и является фундаментальным стержнем любого демократического общества», – подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что страны Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) были среди первых, кто призвал официальный Минск к сдержанности и диалогу, однако в ответ лишь звучат безосновательные обвинения.

Ожидается, что по итогам дебатов будет принято инициированную ЕС резолюцию Совета по правам человека ООН «Ситуация с правами человека в Беларуси, связанная с президентскими выборами 2020 года», соавтором которого стала и Украина. Учитывая неприятие цивилизованным миром массовых нарушений прав человека участников послевыборных протестов в Беларуси, документ предусматривает введение механизма мониторинга ситуации со стороны верховного комиссара ООН по правам человека.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Виталий Саенко