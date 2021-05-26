Кулеба напомнил о решении Бухарестского саммита НАТО от 2008 года, что Украина однажды станет членом Альянса, но "с тех пор прошло уже 13 лет и ни шага к выполнению этого решения не было сделано".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что политика открытых дверей Организации Североатлантического договора (НАТО) не должна превратиться для Украины в "политику кормления обещаниями".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.

Глава МИД выразил благодарность партнерам Украины из НАТО за постоянное подтверждение политики "открытых дверей" на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, говоря о содержательном наполнении саммита НАТО и принятии решений о следующих шагах в евроатлантической интеграции Украины.

"Но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни шагу к выполнению этого решения не было сделано. И когда нас в Украине упрекают, что у нас слишком медленные некоторые реформы, - то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет припадают пылью. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями. И я глубоко убежден, и это мнение разделяют очень многие члены НАТО, это важно не только для Украины, но и безопасности евроатлантического пространства", - заявил Кулеба.

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"Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия в конце концов станут членами НАТО и следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ, то трудно представить лучший и более важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год. Мы говорим откровенно об этом с нашими союзниками и партнерами по НАТО, и я думаю, что уже пора откровенно говорить с украинским обществом об этом, чтобы оно четко осознавало, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне. И мы ждем пас от Альянса", - отметил Кулеба.

Сотрудничество Украины и НАТО: детали

9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ. "В 2008 году НАТО приняло решение о членстве Украины. Мы придерживаемся этого решения и всех последующих решений, которые появились после этого саммита", - заявил Столтенберг.

13 апреля Столтенберг заявил, что Российская Федерация не имеет никакого права запрещать Украине движение к членству в Альянсе.

Президент Владимир Зеленский в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. "Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" - сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что за годы правления президента США Джо Байдена Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

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Автор: Виталий Саенко