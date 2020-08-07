Пропозиция из слабой позиции: проект Филатова и Корбана не смог стать "партией мэров"

Александр Виноградов

Согласно устоявшейся традиции, каждые парламентские выборы выносят на поверхность новые политические проекты, повторяющие одну и ту же судьбу: пришли ниоткуда – ушли в никуда. В 2020 году похожая картина наблюдается на местных выборах. Причем партии, на живую нитку сшитые по стандартным лекалам, трещат по швам уже во время примерки.

«Партия мэров» в Украине в целом не очень удачный формат. Год назад СМИ разгоняли волну вокруг гипотетического предвыборного проекта Кернеса–Труханова под названием «Доверяй делам»

На съезде партии «Пропозиция», который проходил в Киеве 3 июля, было объявлено о том, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, получивший известность после обмена острыми репликами с президентом Владимиром Зеленским по поводу карантина, вошел в состав руководства данной политсилы. Однако не прошло и месяца, как Бондаренко принял участие в пресс-конференции, посвященной вопросам децентрализации, с участием народного депутата Игоря Палицы. На встречу с прессой городской голова Черкасс пришел уже как член партии «За майбутне». «Пропозиция» начала сыпаться, даже не дожив до дня голосования.

«Партия мэров» в Украине в целом не очень удачный формат. Год назад СМИ разгоняли волну вокруг гипотетического предвыборного проекта Кернеса–Труханова под названием «Доверяй делам». В итоге все закончилось фиаско «Оппозиционного блока», который сначала поглотил мертворожденную партию, а потом похоронил ее политические перспективы. Не удивительно, что ни Кернеса, ни Труханова в новый проект привлечь не удалось. Отказался и опытный политик мэр Киева Виталий Кличко, возглавляющий Ассоциацию городов Украины.

В результате в новую партию удалось собрать далеко не самых авторитетных в стране местных руководителей. В нее вошли мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Каховки (Херсонская область) Андрей Дяченко. И тот самый мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, сбежавший с не очень уверенно держащегося на воде корабля уже через несколько недель.

Даже Владимир Буряк, мэр Запорожья, ближайшего к Днепру областного центра, который в советские времена находился в неформальном подчинении Днепропетровску, за день до съезда «Пропозиции» заявил о самостоятельном походе на выборы в горсовет со своей партией «Єднання».

Фактически, в «Пропозиции» собрались местные политики, которые ничего не могут дать политсиле в общенациональном масштабе. Все эти люди сами нуждаются в поддержке, в том числе и финансовой

Руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев пишет на своей странице в Facebook: «Кто присоединился к Филатову? Мэр Кропивницкого Андрей Райкович? Да, у него высокий персональный рейтинг, но у него и очень сильный оппонент, и там бабушка надвое сказала кто победит, там 50 на 50, как показывает моделирование второго тура выборов в Кропивницком. Или мэр Житомира Сергей Сухомлин – такой себе «середнячок» по влиятельности и авторитетности среди мэров областных центров. Да, с одной стороны он имеет неплохой рейтинг в Житомире, но и у 50 % горожан есть намерение искать замену Сухомлину. Александр Сенкевич? Но это политический мертвец, рейтинг на уровне жирности кефира, он без вариантов во второй раз мэром не станет».

Фактически, в «Пропозиции» собрались местные политики, которые ничего не могут дать политсиле в общенациональном масштабе. Все эти люди сами нуждаются в поддержке, в том числе и финансовой. И понятно, что никто из них не будет заниматься продвижением в народные массы скоропортящегося продукта под торговой маркой Филатова–Корбана.

То, что по итогу получилось именно их личная карманная партия, понятно по тому, кого съезд «Пропозиции» избрал председателем политсилы. Им стал никому не известный директор департамента торговли и рекламы городского совета Днепра Андрей Пыльченко.

Причина, по которой проект с самого начала «не взлетел», может быть в одиозном соратнике Бориса Филатова Геннадии Корбане.

Пока «Пропозиция» на выборах в органы местного самоуправления не является фаворитом даже в границах родного города ее основателей

Корбан в июле 2015 года безуспешно и со скандалом пробивался в Верховную Раду на довыборах в Чернигове. Потом в октябре в Киеве пытался составить конкуренцию Виталию Кличко на выборах мэра, где занял почетное 10-е место. Но известен он вовсе не как политик, а как знаменитый рейдер и теневой мэр Днепра.

Именно репутация Корбана, считают политологи, могла помешать Филатову собрать вокруг себя политиков из высшей лиги.

«При всех несомненных и разносторонних талантах Геннадия Олеговича Корбана, он не относится к числу людей, у которых можно, как говорят в Штатах, «купить подержанную машину». Мэры народ ушлый, и их напрягает богатый опыт Корбана в сфере прикладной конфликтологии», - пишет Золотарев.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко также не видит перспектив партии «Пропозиция» в общенациональном масштабе.

«Сегодня мы имеем дело с политическим симулякром, который можно охарактеризовать не как «партия мэров», а как «Борис Филатов с ансамблем». Я не отрицаю значимость фактора Райковича для Кропивницкого, Каспрука для Черновцов или Сухомлина для Житомира. Более того, они вполне способны выиграть следующие выборы. Я говорю об удельном весе Житомира или Кропивницкого в общеукраинских политических процессах», – пишет политолог в Facebook.

Впрочем, даже эти критичные отзывы экспертов могут по итогу оказаться комплиментами партии Филатова и Корбана. Пока «Пропозиция» на выборах в органы местного самоуправления не является фаворитом даже в границах родного города ее основателей. Так, согласно опросам социологической группы «Рейтинг», опубликованным 13 июля, «Пропозиция» занимает только третье место по популярности в Днепре, уступая и «Слуге народа» и «Оппозиционной платформе – За життя». Очевидно, что именно в этом годе новая партия и будет вести отчаянную борьбу за выживание. Претензии же на роль всеукраинской политсилы – предвыборный пиар, не более.

Александр Виноградов, публицист

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