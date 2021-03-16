Ранее российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о возможности нанесения ракетных ударов России по территории Украины в случае эскалации конфликта на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал ориентироваться на официальные заявления властей страны, а не на публикации в СМИ о возможности нанесения ракетных ударов России по территории Украины в случае эскалации конфликта на Донбассе.

В частности, на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, насколько соответствуют действительности заявления в эфирах российских государственных телеканалов о том, что Россия, в случае эскалации конфликта на Донбассе, якобы может нанести удар по военным объектам Украины за пределами Донбасса, Песков ответил:

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"Обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальные высказывания, и, конечно же, всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке".

Ранее российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о такой возможности по примеру действий США в Сирии, которые наносят удары по всей территории этой страны.

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Автор: Роман Цимбалюк