Баканов не исключает, что к ответственности по делу махинаций с углем могут привлечь Порошенко и Гонтареву.

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что прокуроры будут просить суд взять подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука под стражу с возможностью внесения залога размером в один миллиард гривень.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

В свою очередь Баканов не исключает, что к ответственности по делу махинаций с углем могут привлечь Порошенко и Гонтарєву.

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Читайте такжеАнтон Поляков найден мертвым: все подробности смерти нардепа (обновляется)Медведчуку объявили новое подозрение

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму. По версии следствия, действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины.

Речь идет об участии Медведчука в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Дело против Медведчука: что известно

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном подразделении ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Промінь".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против депутатов от "ОПЗЖ" до 11 ноября.

Автор: Виолетта Орлова