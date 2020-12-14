Председатель комитета будет предлагать создать рабочую группу "по наработке комплексной реформы Конституционного суда".

Профильный комитет Верховной Рады на заседании в среду, 16 декабря, рассмотрит все законопроекты, касающиеся деятельности Конституционного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").

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По его словам, все законопроекты будут рассмотрены с учетом выводов Венецианской комиссии и той критики, которую эксперты выразили относительно решения Конституционного суда от 27 октября – "этого позорного решения, которое разрушило антикоррупционную инфраструктуру". Он добавил, что рекомендации Венецианской комиссии "являются очень существенными и очень объемными".

Костин сообщил, что как председатель комитета будет вносить предложение создать в комитете рабочую группу по наработке комплексной реформы КСУ. "Наша задача – разработать такой законопроект, который, оставив независимость и автономность КСУ, все же будет содержать соответствующие факторы для того, чтобы такие позорные случаи, которые мы имели 27 октября, не повторялись", - подчеркнул Костин.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положение законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

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Автор: Надя Пришляк