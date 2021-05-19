Назначение может состояться уже завтра, 20 мая.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своём Telegram-канале.

«Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко Первым вице-премьером, министром экономики. Полностью поддерживаю решение комитета. Убеждён, в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнём», - написал он.

14 апреля Кабинет министров назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы Украины.

Отставка министра экономики

Читайте также"Слуги народа" поддержали кандидатуры новых министров, будут голосовать за них в четверг - Арахамия18 мая во время внеочередного заседания Верховная Рада отправила в отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Петрашко был назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства 17 марта 2020 года.

14 мая 2021 года он написал заявление об отставке с должности главы Минэкономики.

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Автор: Дмитрий Шварц