Глава государства убежден, что Украина была и будет суверенным, независимым, демократическим и правовым государством.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинские граждане ценой собственных жизней и самопожертвования в войне с российскими захватчиками борются за права и свободы, закрепленные в Конституции Украины. Об этом глава государства сообщил по случаю празднования 27-й годовщины с момента вступления в силу Конституции страны.

Президент отметил, что записанные в 1996 году в Основном законе слова перестали быть историей, потому что "они стали для украинцев по-настоящему жизненными и насущными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли".

Также Зеленский подчеркнул, что уже никому в стране не надо объяснять значение слова "суверенная".

"Ни один украинец больше никогда не будет воспринимать запечатленные в ней права и свободы как нечто данное нам сверху. Они сегодня борются в тяжелой борьбе самопожертвованием и жизнями", - подчеркнул Зеленский.

"Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократичная. Правовая. Была, есть и будет. Слава Украине!",- добавил глава государства.

Конституция Украины

Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты таки приняли документ 315 голосами.

В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единого государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, принявшей новую Конституцию.

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны.

В ней предусмотрена жесткая процедура изменений: для ее редактирования, в зависимости от раздела, требуется от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

Также в Конституцию неоднократно вносились изменения. Например, в 2019 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

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