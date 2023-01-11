Совместная декларация подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда подписали Совместную декларацию по итогам второго саммита Люблинского треугольника, который состоялся во Львове.

"По результатам переговоров есть совместная декларация. В ней отражены ключевые политические, гуманитарные и другие выводы сегодняшней встречи", – сообщил Зеленский во время общения с представителями СМИ по итогам переговоров с президентами Литвы и Польши.

Отмечается, что Совместная декларация подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества Люблинского треугольника, в частности в рамках стратегического курса нашего государства относительно приобретения полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

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Как сообщили в ОП, в документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, военной, гуманитарной и иной поддержки Украине.

В Совместной декларации выражена поддержка созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, который представил Зеленский.

Также подтверждена поддержка создания специального международного трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины.

"В документе отдельно отмечено расширение Черноморской зерновой инициативы на другие морские порты нашего государства и важность продолжения программы "Зерно из Украины" для усиления глобальной продовольственной безопасности. С подписанием Совместной декларации на уровне президентов Украины, Литвы и Польши фиксируется поддержка литовской и польской сторонами перспективы получения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия", – заявили в ОП.

Встреча президентов в Львове: детали

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 января 2023 года, начал свой визит во Львов. Его визит стартовал с чествования памяти украинских воинов. Кроме того, глава государства провел координационное совещание во Львове.

Позже президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гинатасом Науседой: визиты иностранных лидеров в Украину ранее не анонсировались.