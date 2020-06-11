"Сохранило тысячи жизней": Шмыгаль рассказал, что является одним из основных достижений его правительства

Премьер отмечает, что угроза еще остается актуальной, и призывает украинцев быть осторожными.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что одним из главных достижений его правительства было своевременное введение карантина в связи с распространением коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

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"Вовремя введенный карантин - это то, что удалось сделать нашему правительству. И это то, что, наверное, сохранило тысячи жизней украинцев, позволило нам подготовить медицинскую систему к тем испытаниям, с которыми мы столкнемся еще в дальнейшем", - сказал Шмыгаль.

По его словам, "мы подчинили коронавирус, прошли первые три месяца так называемого умеренного сценария".

Шмыгаль подчеркнул, что эта угроза еще остается актуальной, поэтому призывал украинцев быть осторожными.

Как сообщал ранее УНИАН, Шмыгаль рассказал, повысят ли пенсионный возраст для украинцев из-за меморандума о сотрудничестве с МВФ.

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