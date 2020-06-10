Новое соглашение с МВФ: Шмыгаль рассказал, повысят ли пенсионный возраст для украинцев

По словам премьера, в меморандуме о сотрудничестве с Фондом нет жестких требований к конкретным вещам, а прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине.

Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинцев, сообщил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нет, таких требований нет. Неизвестно, откуда появилась эта информация, но не прописано в условиях этой программы никаких изменений пенсионного возраста или других вещей, которые касаются пенсий", - сказал он.

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По словам премьера, люди "должны почувствовать стабильность и уверенность в денежно-кредитной и финансово-кредитной политике, в стабильности государства, в частности, государственного бюджета".

Шмыгаль подчеркнул, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет жестких требований к конкретным вещам (например, по повышению тарифов на коммунальные услуги), а прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

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