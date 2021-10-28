Украинский врач планирует пообщаться с грузинскими коллегами относительно состояния здоровья политика.

В Грузии формируется альтернативный врачебный консилиум, который обсудит состояние здоровья бывшего президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа", врач Максим Перебийнис.

"Сейчас речь идет о том, что формируется альтернативный консилиум, здесь, в Тбилиси. Я через несколько часов уеду, мы пообщаемся с теми врачами, ознакомимся с результатами анализов. И они говорят, что даже если консилиум будет допущен к осмотру... Чтобы в нем принимал непосредственное участие я, нужно разрешение Министерства здравоохранения Грузии, они должны выдать временную лицензию", – сказал он.

В этот консилиум должны входить, насколько сейчас известно Перебийносу, исключительно грузинские медики.

Читайте такжеСаакашвили потребовалась помощь реаниматологов в тюрьмеНапомним, Михеил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября – в день местных выборов. 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск – он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

Автор: Таня Поляковская