Кандидатуры на эти должности должна предложить конкурсная комиссия.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря заявляет, что сейчас обсуждается модель назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований президентом с согласия парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время форума "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс".

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Говоря о работе над внесением изменений в Конституцию, депутат вспомнила о вопросах порядка назначения глав НАБУ и ГБР.

"Осенью 2019 года Конституционный суд Украины дал негативную оценку относительно того порядка, который был предложен в части внесения изменений в Конституцию. Там предполагалось, что назначение должно осуществляться полностью президентом. И кроме глав ГБР и НАБУ речь шла также о главах так называемых независимых регулирующих органов" - напомнила Совгиря.

Тогда, по ее словам, КСУ отметил, что есть вопросы о том, что такое независимые регуляторные органы, вопросы относительно их статуса и полномочий.

"На сегодняшний день работа ведется в направлении того, чтобы директора НАБУ и ГБР назначались на паритетных началах с участием Верховной Рады и президента. Обсуждается соответствующая модель, и пока основным является то, что назначение будет осуществлять президент с согласия Верховной Рады на основе тех кандидатур, которые будут предложены конкурсной комиссией", - рассказала депутат.

Кстати, так же предлагается проводить и увольнение - президентом с согласия Верховной Рады.

"Пока такая модель является основной", - констатировала Совгиря.

Что предшествовало?

3 сентября 2019 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в ст. 106 Конституции (о закреплении полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, а также назначать на должности и увольнять руководителей НАБУ и ГБР) (№1014).

17 декабря КСУ обнародовал заключение, в котором говорится о том, что предоставление президенту права назначать руководителей НАБУ и ГБР ограничивает права и свободы граждан.

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Автор: Татьяна Поляковская