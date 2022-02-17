"Право на владу" возвращается в эфир спустя сутки.
После последнего предупреждения. Пугают все. Многие украинцы сегодня встревожены, взволнованы и сбиты с толку.
Объявленное американскими медиа нападение России 16 февраля не произошло. Однако никто не спешит успокаиваться, опасность не исчезла, российские войска все еще у границ Украины.
Уйдут ли они в наступление? Какую игру ведет Путин с Западом? Какой план у украинской власти?
В ходе прямого эфира "Право на владу" также будет обсуждаться тема информационного влияния в гибридной войне и как мы реагируем на психологические спецоперации. Гостями эфира станут:
- Алексей Данилов, секретарь СНБО;
- Александр Павлюк, командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ;
- Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Юлия Тимошенко, глава партии ВО "Батькивщина";
- Игорь Палица, глава партии "За майбутнє";
- Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная (Луганская область);
- Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019);
- Юлия Латынина, журналистка, писательница (Россия);
- Сергей Щербина, главный редактор "РБК-Украина";
- Остап Дроздов, журналист;
- Владимир Горянский, народный артист Украины.
Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.