"Право на владу" возвращается в эфир спустя сутки.

После последнего предупреждения. Пугают все. Многие украинцы сегодня встревожены, взволнованы и сбиты с толку.

Объявленное американскими медиа нападение России 16 февраля не произошло. Однако никто не спешит успокаиваться, опасность не исчезла, российские войска все еще у границ Украины.

Уйдут ли они в наступление? Какую игру ведет Путин с Западом? Какой план у украинской власти?

В ходе прямого эфира "Право на владу" также будет обсуждаться тема информационного влияния в гибридной войне и как мы реагируем на психологические спецоперации. Гостями эфира станут: 

  • Алексей Данилов, секретарь СНБО;
  • Александр Павлюк, командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ;
  • Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • Юлия Тимошенко, глава партии ВО "Батькивщина";
  • Игорь Палица, глава партии "За майбутнє";
  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционная (Луганская область);
  • Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019);
  • Юлия Латынина, журналистка, писательница (Россия);
  • Сергей Щербина, главный редактор "РБК-Украина";
  • Остап Дроздов, журналист;
  • Владимир Горянский, народный артист Украины.

Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.