"Право на владу" возвращается в эфир спустя сутки.

После последнего предупреждения. Пугают все. Многие украинцы сегодня встревожены, взволнованы и сбиты с толку.

Объявленное американскими медиа нападение России 16 февраля не произошло. Однако никто не спешит успокаиваться, опасность не исчезла, российские войска все еще у границ Украины.

Уйдут ли они в наступление? Какую игру ведет Путин с Западом? Какой план у украинской власти?

В ходе прямого эфира "Право на владу" также будет обсуждаться тема информационного влияния в гибридной войне и как мы реагируем на психологические спецоперации. Гостями эфира станут:

Алексей Данилов , секретарь СНБО;

, секретарь СНБО; Александр Павлюк , командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ;

, командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ; Ирина Верещук , вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Юлия Тимошенко , глава партии ВО "Батькивщина";

, глава партии ВО "Батькивщина"; Игорь Палица , глава партии "За майбутнє";

, глава партии "За майбутнє"; Нестор Шуфрич , народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Виктория Гриб , народный депутат, внефракционная (Луганская область);

, народный депутат, внефракционная (Луганская область); Павел Климкин , министр иностранных дел (2014-2019);

, министр иностранных дел (2014-2019); Юлия Латынина , журналистка, писательница (Россия);

, журналистка, писательница (Россия); Сергей Щербина , главный редактор "РБК-Украина";

, главный редактор "РБК-Украина"; Остап Дроздов , журналист;

, журналист; Владимир Горянский , народный артист Украины.

Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.