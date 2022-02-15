Общественно-политическое ток-шоу "Право на владу" и программа "Твой вечер" продолжают общий марафон.

В "Право на владу" 15.02.2022 ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями студии о ловушке, в которую загнали Украину Минские соглашения.

Почему в Москве якобы добиваются выполнения Минских соглашений, но вместе с тем разрушают их, в частности, и через подготовку признания так называемых ДНР-ЛНР? Каков план выхода из тупика у украинской власти? Гостями эфира станут:

Ирина Верещук , вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Виктория Гриб , народная депутат, внефракционная, Луганская область;

, народная депутат, внефракционная, Луганская область; Владимир Фесенко , политический эксперт;

, политический эксперт; Олесь Доний , общественный деятель;

, общественный деятель; Геннадий Друзенко , юрист

и другие.

Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.