Общественно-политическое ток-шоу "Право на владу" и программа "Твой вечер" продолжают общий марафон.
В "Право на владу" 15.02.2022 ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями студии о ловушке, в которую загнали Украину Минские соглашения.
Почему в Москве якобы добиваются выполнения Минских соглашений, но вместе с тем разрушают их, в частности, и через подготовку признания так называемых ДНР-ЛНР? Каков план выхода из тупика у украинской власти? Гостями эфира станут:
- Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Виктория Гриб, народная депутат, внефракционная, Луганская область;
- Владимир Фесенко, политический эксперт;
- Олесь Доний, общественный деятель;
- Геннадий Друзенко, юрист
и другие.
Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте УНИАН.