Для формирования антикоррупционного механизма будут привлекать общественный сектор.

Министр обороны Алексей Резников перезагружает антикоррупционное управление Минобороны и ищет кадры.

Об этом он сообщил в Facebook. "О предупреждении и предотвращении коррупции. Действуем сейчас в следующих направлениях. Первое: перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны, ищем кадры. Второе: формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый к сотрудничеству", - отмечает он.

Скандал вокруг Минобороны

24 января после скандала с закупкой услуг питания для военных частей замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. В декабре 2022 года был отстранен от обязанностей, а в январе 2023 года уволен с должности директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

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1 января в СБУ обвинили Хмельницкого в растрате государственных средств. По материалам следствия, этот чиновник закупил для Вооруженных сил почти 3 тыс. некачественных бронежилетов на более 100 млн грн. Ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 ("препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований"); ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"); ч. 2 ст. 28 ("совершение уголовного правонарушения группой лиц") Уголовного кодекса.

На прошлой неделе СМИ распространили информацию о возможной отставке Резникова. 7 февраля он заявил, что делает выводы из ситуации и продолжать реформы.

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