Украинские элиты должны объединиться вокруг президентского «Большого строительства», так же как политические элиты США и простые граждане поддержали The American Jobs Plan от президента США Джо Байдена. И вместе преодолевать вызовы, перед которыми оказалась наша страна. Об этом пишет в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

Он отмечает, что сейчас точно не время для политических интриг и безосновательной критики «Большого строительства» по политическим мотивам.

Читайте такжеПолтавская область выполнила программу "Большая стройка" сполна - министр Алексей Чернышов«Инициатива Джо Байдена относительно большой стройки нашла поддержку в американском обществе. СМИ так же положительно оценивают новый план, отмечая, что развитие экономики невозможно без значительных инвестиций в инфраструктуру. Представители новой администрации надеются объединить все политические силы в стране, отмечая, что инициатива президента Джо Байдена - это единственный шанс защитить будущее. Это – 19 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест. Это - развитие экономики. И это поможет справиться с коронавирусом. Общество также поддерживает эти инфраструктурные инициативы», - подчеркивает он.

По словам политолога, подобные процессы должны происходить и в Украине.

«Политические силы должны объединиться и поддержать план президента Владимира Зеленского. Потому что это единственный реальный выход из тяжелой ситуации, в которой страна оказалась из-за коронакризиса. Это действительно - поддержка экономики, которая уже дает дополнительный прирост в 2,2% ВВП. Это действительно - создание рабочих мест, которых благодаря «Большому строительству» уже появилось более 200 тысяч. Теперь еще одно подтверждение эффективности этого проекта - то, что аналогичные процессы по глобальному восстановлению инфраструктуры запускают у себя американцы», - заявил Сазонов.

В рамках программы Президента «Большое строительство» планируется восстановить до конца 2023 года всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами) - это больше 20 тыс. километров. Кроме того, президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится на несколько важных направлений - «Большая реставрация» культурных памятников Украины, доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами. Также в планах «Большого строительства» на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Иван Бойко