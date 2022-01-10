Ему грозит штраф от пятисот до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до трех лет.

Дело нардепа Гео Лероса, который подозревается в хулиганстве и неисполнении судебного решения, направлено в суд.

Как сообщается на сайте Госбюро расследований, 6 декабря 2021 года следователи ГБР завершили досудебное расследование по делу.

В ведомстве напомнили, что в первом случае действия Лероса квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу), а во втором – по ч. 1 ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения).

Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.Читайте также"Исключительно исторический факт": Лерос не считает свой средний палец в Раде оскорбительным

Дело Лероса: что известно

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Печерский районный суд Киева избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства до 10 января 2022 года.

Лероса подозревают в хулиганстве и невыполнении решения суда. Речь идет об инциденте в Верховной Раде, когда депутат показал средний палец в сторону президента Владимира Зеленского, а также о невыполнении решения Киевского апелляционного суда, который обязал Лероса опровергнуть в Facebook заявление о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак через своего брата Дениса якобы занимался продажей государственных должностей. Хотя сам Лерос и его адвокаты утверждают, что Лерос выполнил решение суда и опроверг это сообщение в Facebook.