Прощание с градоначальником будут транслировать в прямом эфире.

Гроб с телом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса во вторник вечером доставили в собор, где в среду состоится его отпевание.

Об этом пишет харьковский Телеграм-канал "Труха", публикуя фото с места события. Гроб в Благовещенский собор привезли на катафалке.

Возле собора устанавливают большой экран, на котором будут транслировать отпевание Кернеса.

Также появились первые фото с гробом внутри Благовещенского собора.

Похороны Кернеса: что известно

Похоронить Кернеса должны 23 декабря, для его могилы выбрали место рядом с Аллеей погибших воинов времен Второй мировой войны на кладбище №2. Ранее здесь также похоронили застреленного во время охоты депутата Евгения Кушнарева.

Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур – 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.

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Автор: Юрий Годован