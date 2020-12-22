В Харькове продолжается подготовка к захоронению мэра города Геннадия Кернеса, который на прошлой неделе умер в немецкой клинике "Шарите" после заражения коронавирусом.
Читайте такжеСМИ узнали, как пройдут похороны Кернеса в ХарьковеКак сообщает ТСН рабочие готовят могилу для мэра в промерзлой земле. Работникам кладбища приходится разбивать лед, стелить ветки елок, посыпать песком.
Похоронить Кернеса должны уже завтра, для его могилы выбрали место рядом с Аллеей погибших воинов времен Второй мировой войны. Ранее здесь также похоронили застреленного во время охоты депутата Евгения Кушнарева.
Смерть мэра Харькова Кернеса: что известно
- Геннадий Кернес скончался 17 декабря в немецкой клинике "Шарите", где он лечился после заражения коронавирусом. Там он пробыл с сентября. Но за неделю до смерти стало известно, что у него отказали обе почки. Спасти от таких осложнений Кернеса медикам не удалось.
- Зеленского просят присвоить Кернесу звание Героя Украины
- Тело Кернеса доставили в Харьков
- Правопорядок во время церемонии прощания с Кернесом будут охранять более полутысячи правоохранителей (видео)
- В Раде назвали возможные даты выборов мэра Харькова
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram