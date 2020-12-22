Захоронение Кернеса в Харькове состоится завтра, 23 декабря.

В Харькове продолжается подготовка к захоронению мэра города Геннадия Кернеса, который на прошлой неделе умер в немецкой клинике "Шарите" после заражения коронавирусом.

Читайте такжеСМИ узнали, как пройдут похороны Кернеса в ХарьковеКак сообщает ТСН рабочие готовят могилу для мэра в промерзлой земле. Работникам кладбища приходится разбивать лед, стелить ветки елок, посыпать песком.

Похоронить Кернеса должны уже завтра, для его могилы выбрали место рядом с Аллеей погибших воинов времен Второй мировой войны. Ранее здесь также похоронили застреленного во время охоты депутата Евгения Кушнарева.

Смерть мэра Харькова Кернеса: что известно

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Автор: УНИАН