Похорони мера Харкова транслюватимуть онлайн.

23 декабря – в день похорон Геннадия Кернеса – перекроют ряд улиц Харькова. Самого же мэра похоронят на почетной аллее центрального кладбища. Похороны будут транслировать онлайн.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комментарий и. о. городского головы Игоря Терехова.

С 7:00 до 11:00 пройдет отпевание в Благовещенском соборе.

С 9:00 до 13:00 желающие смогут попрощаться с Кернесом в фойе Харьковского академического театра.

В 13:30 состоится захоронение мэра на кладбище №2.

Кернес умер - что известно о смерти мэра Харькова

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Вечером 21 декабря его тело доставили в Харьков.

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Автор: УНИАН