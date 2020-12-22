Похороны Кернеса - план мероприятий на 23 декабря / фото УНИАН
23 декабря – в день похорон Геннадия Кернеса – перекроют ряд улиц Харькова. Самого же мэра похоронят на почетной аллее центрального кладбища. Похороны будут транслировать онлайн.
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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комментарий и. о. городского головы Игоря Терехова.
С 7:00 до 11:00 пройдет отпевание в Благовещенском соборе.
С 9:00 до 13:00 желающие смогут попрощаться с Кернесом в фойе Харьковского академического театра.
В 13:30 состоится захоронение мэра на кладбище №2.
Кернес умер - что известно о смерти мэра Харькова
- Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.
- 4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195044 голосов).
- 11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.
- 17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.
- Вечером 21 декабря его тело доставили в Харьков.
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