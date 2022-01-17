В ГПСУ говорят, что соблюдали нормы законодательства.

В Государственной пограничной службе уверяют, что не препятствовали возвращению пятого президента, нардепа от "Европейской Солидарности" Петра Порошенко в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"В ходе пересечения государственной границы Петром Порошенко пограничники четко придерживались норм законодательства... Во время мероприятий контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов. Пограничники также фиксировали манипуляции от отдельных лиц, что якобы данное лицо пытаются не пропустить в Украину", - говорится в сообщении.

В ГПСУ объяснили, что сообщили правоохранителям о прибытии Порошенко, поскольку пограничники обеспечивают на границе розыск лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда.

Читайте такжеВ ГБР объяснили ситуацию с Порошенко в аэропорту: вручали повестку, но он отказалсяВ то же время по Конституции, ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться в Украину.

Процедура прохождения пограничного контроля заняла некоторое время. Сразу же после оформления документации Порошенко пропустили в Украину.

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко сейчас находится за границей.

Тогда же пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что находился в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний. Известно, что свои самые ценные бизнес-активы, в том числе и кондитерскую корпорацию Roshen, экс-президент заблаговременно переписал на старшего сына.

Адвокаты Порошенко недавно заявили, что Офис генпрокурора и суд скрывают от общественности существование постановления о задержании их подзащитного для его доставки в суд.