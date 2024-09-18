Прокурор САП в суде отметила, что пересечение границы могло произойти в Закарпатской области.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Минобновления, мог сбежать за границу. Специальная антикоррупционная прокуратура инициировала взыскание в доход государства 15 млн грн залога, который ранее внес депутат, и объявление его в розыск.

"Народный депутат Украины IX созыва, обвиняемый в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины 18 сентября 2024 года не явился в Высший антикоррупционный суд. О причинах неявки нардеп суду и прокурору не сообщил. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, прокурор инициировала вопрос о взыскании в доход государства залога, наложении на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск.

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Кроме того, суд принял решение о применении привода к обвиняемому народному депутату на следующее судебное заседание 19 сентября в 08:00.

Также в САП отметили, что "несмотря на решение суда органами внутренних дел к лицу не было применено электронное средство контроля". На заседании суда прокурор предположила, что Одарченко мог сбежать за границу через Закарпатскую область.

Дело Одарченко - детали

21 ноября в САП заявили, что действующему народному депутату, который пытался подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами, сообщили о подозрении. Оказалось, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Одарченко.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел дело и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Одарченко отрицает, что давал взятку председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

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