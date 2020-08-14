Луганчане под Офисом президента требовали выборов и отставки губернатора (фото, видео)

В пятницу, 14 августа, в Киеве под Офисом президента прошла мирная акция протеста против решения ЦИК об отмене местных выборов в отдельных ОТГ Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Шахов.

Несколько тысяч человек, которые приехали утром из Луганской области, требовали от президента провести законные выборы во всех ОТГ украинского Донбасса, а также отправить в отставку губернатора Луганской области Сергея Гайдая.

Именно он подал в ЦИК документы, на основании которых было принято Постановление об отмене выборов в ряде ОТГ Луганской и Донецкой областей. Этот отчет не просто содержит неправдивую информацию, но и сознательно вводит в заблуждение руководство страны, уверен народный депутат Сергей Шахов, который выступил перед участниками акции.

"Я призываю все силовые структуры возбудить уголовное дело по факту подделки документов губернатором Луганской области Сергеем Гайдаем, который ввел в заблуждение президента и ЦВК. Люди ждали 5 лет, чтобы снести ту банду местных депутатов, которая засела в горсоветах. Вся Луганщина хочет провести честные и мирные выборы. Так давайте определимся, в какой стране мы живем: президент хочет мира, а губернатор хочет войны? СБУ, Национальная полиция, ДБР - покажите наконец свою работу!", - отметил народный депутат.

Шахов также добавил, что в Луганской области успешно прошли местные выборы 2015 года, а также парламентские и президентские выборы 2019 гг, и никаких провокаций и эксцессов не было.

Также участники акции сообщили, что их пытались не пустить в Киев. Жителей Донбасса, ехавших на мирную акцию протеста, изначально не пропускали на пунктах пропуска более 5 часов, обыскивали, записывали личные данные, проверяли телефоны и личные вещи.

Сообщается, что свои требования активисты передали в письменном обращении к Владимиру Зеленскому и главе Центральной избирательной комиссии. В руках луганчане держали плакаты с надписями «Повернемо право голосу українцям!», «Мы хотим выборы в местные советы!», «Я не дам украсть мой голос!», «Президент должен нас услышать!!!», «Президент! Народ негодует - твой Гайдай пусть гайдует!».

«Слуги так перепугались результатов социологических исследований на Донбассе, что нашли единственный способ не проиграть на местных выборах - отменить их вовсе. Прикрываясь абсолютно надуманными «вопросами безопасности» они решили узурпировать власть в регионе. Этого не будет», – добавил глава Лисичанской избирательной комиссии Дмитрий Конов.

Это уже третья подобная акция протеста за неделю. Ранее избиратели протестовали против непроведения местных выборов в Северодонецке и требовали уволить губернатора Луганской области Сергея Гайдая.

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