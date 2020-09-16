Экс-прокурор Кулик заявляет, что платежи со счетов Burisma в пользу сына Байдена совокупно составили более 3,4 млн долларов, и деньги шли из компании Rosemont Seneca Boa на счета банка Morgan Stanley.

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач утверждает, что из Украины были выведены миллионы долларов на счета компании, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантером.

Читайте такжеУкраина проводит собственное расследование "пленок Деркача" – Венедиктова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Деркача, на пресс-конференции обнародованы «доказательства вывода через финансовые ямы миллионов долларов, украденных у украинского народа, отмытых с помощью банков и моек в различных юрисдикциях, и с последующими перечислениями их на счета компании семьи Байдена».

«Каждое слово, которое нами озвучено, подкреплено документами с цифрами и записями, которые нам передали журналисты-расследователи, а также люди, владеющие информацией о коррупционных схемах», - сказал депутат, добавив, что все имеющиеся в распоряжении факты «международной коррупции» и «внешнего управления Украины» будут переданы в правоохранительные органы Украины.

Бывший старший группы прокуроров Генпрокуратуры по расследованию экономических преступлений режима Януковича 2016-2019 годов Константин Кулик, присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что к нему обратились двое иностранных граждан, которые «занимались отмыванием украденных Злочевским (министром экологии и природных ресурсов Украины в 2010-2012 гг. – УНИАН) миллионов долларов» с «последующим выводом этих миллионов на счета фирмы Burisma и на счета фирмы Байденов».

На пресс-конференции было обнародовано видео двух людей с закрытыми лицами, один из которых - гражданин Латвии. Он рассказал, как владелец компании Николай Злочевский отмывал деньги через оффшоры.

Свидетель из Латвии утверждает, что «в Украине Николай (Злочевский – УНИАН) имел много неучтенного нала, речь о сумме 10 миллионов долларов ежемесячно. Эти деньги переводились в безнал за рубеж по фиктивным контрактам. Суммы шли через банки Латвии».

«Деньги Злочевского клали в гривне на счета украинских компаний, затем на основании внешнеэкономических контрактов конвертировали в доллар. После чего деньги перечисляли на счета латвийского ПриватБанка», - заявил он, добавив, что с ноября 2014 года по октябрь 2015 года проходили платежи одинаковых сумм – 83 тысячи долларов в месяц со счетов Burisma на счет американской компании Rosemont Seneca, которая якобы принадлежала Хантеру Байдену.

Как подчеркнул Кулик, платежи в пользу сына Байдена совокупно составили более 3 миллионов 400 тысяч долларов. По его словам, деньги шли из компании Rosemont Seneca Boa на счета банка Morgan Stanley.

По словам одного из свидетелей, похожим образом перечислялись деньги экс-президенту Польши Александру Квасьневскому – речь о миллионе евро за "консультационные услуги".

"Пленки Деркача": что известно

На пресс-конференции в Киеве 19 мая Деркач обнародовал записи телефонных разговоров, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Тогда Деркач утверждал, что получил эти записи от журналистов-расследователей, а разговоры якобы записывал сам Порошенко.

В партии "Европейская солидарность" назвали обнародование этих записей "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с действительностью".

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла производство относительно «пленок Деркача».

9 июля Деркач обнародовал еще одну часть записей разговоров якобы Порошенко с Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, назвав его «активным российским агентом», который прямо или косвенно участвовал в попытках вмешательства в президентские выборы в США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН