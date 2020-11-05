Как заявили в украинской делегации, в будущем от парламента может потребоваться принятие определенных законов.

Для реализации Плана действий по урегулированию ситуации на Донбассе необходимы шаги Верховной Рады Украины и президента.

Как заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24», от парламента может потребоваться принятие определенных законов. По его словам, план является попыткой дальнейшей реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в «нормандском формате».

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"Этот план должен произойти из предложения. Потому что там есть шаги, для реализации которых нужно согласие Верховной Рады Украины и президента. Не просто согласие, а соответствующее действие, например, принятие соответствующих законов. Второе, этот план - это история, которая тянется с 2014 года. Это попытка дальнейшей реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в «нормандском формате». Сейчас это передали ОБСЕ и российской стороне. 10 ноября следующее заседание ТКГ. За это время они должны изучить документ и сформировать собственную позицию», - заявил Арестович.

"Мы рассматриваем инициативу российской делегации. На ТКГ мы производим наше видение и рекомендации. Далее слово парламента, у которого есть право законодательной инициативы к имплементации «нормандских соглашений», частью которых является «Минск». То есть это все еще план «А», - добавил Арестович.

Ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Андрей Василюк