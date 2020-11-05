Для реализации Плана действий по урегулированию ситуации на Донбассе необходимы шаги Верховной Рады Украины и президента.
Как заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24», от парламента может потребоваться принятие определенных законов. По его словам, план является попыткой дальнейшей реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в «нормандском формате».
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"Этот план должен произойти из предложения. Потому что там есть шаги, для реализации которых нужно согласие Верховной Рады Украины и президента. Не просто согласие, а соответствующее действие, например, принятие соответствующих законов. Второе, этот план - это история, которая тянется с 2014 года. Это попытка дальнейшей реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в «нормандском формате». Сейчас это передали ОБСЕ и российской стороне. 10 ноября следующее заседание ТКГ. За это время они должны изучить документ и сформировать собственную позицию», - заявил Арестович.
"Мы рассматриваем инициативу российской делегации. На ТКГ мы производим наше видение и рекомендации. Далее слово парламента, у которого есть право законодательной инициативы к имплементации «нормандских соглашений», частью которых является «Минск». То есть это все еще план «А», - добавил Арестович.
Ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
План действий по Донбассу
- План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».
- 5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.
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