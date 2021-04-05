Окружной админсуд Киева не увидел никаких плагиатов в работе Шкарлета.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет выиграл суд у Нацагентства по обеспечению качества образования, которое подтвердило плагиат в его работах.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы «признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник» в ряде моих научных работ», - сообщил Шкарлет.

Также министр поддержал законопроект народных депутатов о запрете занимать должности в Кабмине лицам, в чьих работах выявлен плагиат.

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Назначение Шкарлета на должность министра образования Украины

17 декабря Рада назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За него проголосовало минимально необходимое количество нардепов - 226.

Министр зачитывал текст присяги под возгласы "Ганьба!". Представители фракции "Слуга народа" заглушали возгласы аплодисментами. После этого в зале раздались возгласы "Геть!".

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность главы МОН.

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Автор: Денис Прядко