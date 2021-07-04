Корпус уже заложен в Турции, но будет достроен на украинской верфи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что строительство первого корпуса украинского корвета, которое начато в Турции, завершится к концу 2023 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в Одессе на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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Президент назвал успешным движение Украины по усилению морской авиации. «Мы ожидаем уже вскоре получить современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турецкой Республике», - сказал Зеленский.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава Военно-Морских Сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года», - добавил он.

«Си Бриз-2021»: что необходимо знать

28 июня в Одессе стартовали международные учения «Си Бриз-2021». Это самые масштабные учения за 20 лет.

По словам представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, Россия пытается противодействовать учениям «Си Бриз-2021» всеми возможными способами и для наблюдения за международными морскими маневрами РФ вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота.

7 июля 2021 года Зеленский заявил, что Украина благодаря международным военным учениям «Си Бриз-2021» не допустит ограничения свободы судоходства в Черном море со стороны России.

Справка. Sea Breese - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

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Автор: Виталий Саенко