Подоляк отметил, что Украина категорически никогда этих условий не принимала.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о так называемых "мирных предложениях РФ весной 2022-го", о которых написало издание The Wall Street Journal.

Об этом говорится в его Telegram. "РФ масштабно заходит в другую страну и массово убивает граждан этой страны. Цель - захват территории, переформатирование государства, прямая и опосредованная оккупация. На первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) РФ ультимативно требует отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться, отказаться от своей субъектности (невступление в альянсы, отказ от культурной и информационной идентичности), отказ от собственной армии. Эти условия были неизменными. Где здесь можно прочитать предложение "мира", а не безусловной капитуляции?" - пояснил Подоляк.

Также он напомнил, что после тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевской области раскрылись массовые факты геноцидных практик РФ и ее истинных намерений в Украине, что окончательно сделало невозможным любые контакты с РФ.

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"Вывод простой. Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции РФ не меняла. Украина категорически никогда этих условий не принимала", - подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, сегодня РФ опять же хочет уничтожить Украину, но ищет возможности выторговать себе оперативную паузу, чтобы закончить милитаризацию, расширить мобилизацию и на следующем этапе масштабировать боевые действия.

"Вопрос: зачем периодически возвращаться к несуществующей теме и пытаться выдать известные капитулятивные требования РФ за что-то новое, что совершенно точно не могло привести к "миру"? Почему нужно продолжать не понимать, что такое масштабное вторжение РФ должно было закончиться лишь капитуляцией Украины на кровожадных условиях РФ, а не привести к "миру"?" - подчеркнул Подоляк.

Вероятные переговоры Украины с РФ

Издание The Wall Street Journal написало, что президент России Владимир Путин публично намекнул, что будет открыт к переговорам о прекращении войны в Украине на условиях Москвы. При этом возможные контуры соглашения, которого хочет РФ, можно увидеть в проекте мирного договора, разработанном российскими и украинскими участниками переговоров в апреле 2022 года.

WSJ отметило, что согласно документу, датированному 15 апреля 2022 года, участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках", лишив ее возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставив Крым под фактическим контролем России.

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