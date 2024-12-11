В Кремле говорят: готовность Москвы изучить предложения не означает согласия с позицией Запада.

Предложения избранного президента США Дональда Трампа по войне в Украине могут быть рассмотрены Россией, но это не означает готовность Кремля согласиться с ними. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщают росСМИ.

По словам дипломата, "простого решения этой проблемы или проблем, связанных с тем, что происходит в Украине и вокруг нее, быть не может", а потому заявления Трампа "относительно сверхбыстрого урегулирования ситуации в Украине - это не более, чем риторика".

"Если с американской стороны будут какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшего накачивания киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конце концов это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы определенно сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ", - сказал чиновник.

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При этом он считает, что предложения российского правителя Путина, который в качестве условия прекращения войны назвал передачу России четырех областей Украины, Рябков назвал "единственно реалистичными":

"У нас нет конъюнктурных колебаний и нет постановки наших коренных интересов в зависимость от того, кто, в конце концов, находится в Овальном кабинете Белого дома".

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

Переговоры между Украиной и РФ могут начаться этой зимой. Об этом накануне заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что Польша будет активно участвовать в любых переговорах, когда начнет председательство в Евросоюзе 1 января.

Также УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался за дипломатическое решение войны, его последние комментарии указывают на растущую открытость Киева к переговорам. При этом украинский президент не скрывает, что не верит в желание Путина закончить войну.

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