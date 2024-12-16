В МИД страны считают, что финальные договоренности должны учитывать интересы Беларуси.

Беларусь хочет участвовать в финальных переговорах по завершению российско-украинской войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич. передают белорусские государственные СМИ.

По его словам, финальные договоренности должны учитывать интересы Беларуси.

Политик отметил, что Беларусь "как никто другой" заинтересована в мирном решении войны в Украине, ведь это якобы угрожает их границам.

Видео дня

"И на этом фоне абсурдно выглядят обвинения нашей страны в пособничестве агрессии. Располагаясь по соседству с Украиной, Беларусь как никто другой заинтересована в скорейшем мирном урегулировании этого конфликта. Вполне разумно, что ни одна страна не хочет, чтобы у ее границ полыхали вооруженные действия", - сказал Амбразевич.

Дипломат отметил, что именно поэтому, Беларусь с самого начала делала "миротворческие шаги", чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

"И поэтому мы изначально заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать, в частности, интересы белорусской стороны", - добавил Амбразевич.

Возможность переговоров с РФ - что известно

Ранее военный Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" заявил, что украинцам не нужно тешить себя ожиданиями, что в случае переговоров и возможного перемирия война закончится. По его словам, он верит в силы украинских военных, а перемирие является лишь остановкой, а не концом войны.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что начало переговоров по завершению войны в Украине не означает, что боевые действия закончатся. Он подчеркнул, что все переговоры, которые сейчас обсуждаются, не будут происходить в один день.

Вас также могут заинтересовать новости: