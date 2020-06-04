В РФ назвали "вбросом" информацию о новой встрече глав МИД "нормандского формата"

Официальный представитель МИД РФ Захарова заявляет, что официально к ним «по этому поводу никто не обращался».

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали «вбросом» информацию о новой встрече глав МИД «нормандского формата».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

Читайте такжеУкраина никогда не согласится на навязанный Россией или "ЛНДР" сценарий - Кулеба

«Мы видели сообщения в СМИ относительно предложений украинской стороны провести встречу «нормандской четверки» на уровне глав МИД, но официально к нам по этому поводу никто не обращался», - сказала Захарова.

«А что касается вопроса, кому нужны подобные вбросы, я думаю, что нужно уточнять у тех СМИ, которые все это распространяют без проверки, и у тех людей, которые делают подобные заявления», - подчеркнула она.

Захарова отметила, что 30 апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел «нормандского формата», на которой фактически было констатировано отсутствие прогресса в выполнении решений «нормандского саммита» в Париже 9 декабре.

«Увы, прогресса нет и сейчас. Ведется постоянный диалог в рамках Минской контактной группы. Мы надеемся, что наши партнеры приложат максимальные усилия к выполнению итогов Парижского саммита», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 2 июня новую встречу в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел анонсировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram