Кулеба анонсировал в ближайшее время переговоры глав МИД стран "нормандского формата"

Во время запланированной беседы будут обсуждены решения, которые могут принести мир на Донбасс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал в ближайшее время переговоры глав МИД «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ).

Об этом он сообщил во время совместной с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции в Берлине.

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«Примерно месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел в «нормандском формате». Эти консультации были бы невозможны, если бы не эффективная посредническая роль Хайко Мааса, который смог обеспечить, чтобы все четыре стороны присоединились к этому разговору и провели содержательный разговор», - заявил он.

«Мы продолжим разговор в «нормандском формате» на уровне министров. Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс», - добавил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Кулеба также заявил, что Украина открыта к компромиссам по Донбассу, но не согласится на пересечение "красных линий".

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